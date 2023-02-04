Популярная актриса снялась в культовом наряде 28-летней давности

Знаменитость предстала в видео в белой футболке и желтом костюме в черно-красную клетку, который состоял из пиджака и плиссированной мини-юбки. При этом в руках она держала розовую ручку с помпоном, а на ее лицо был нанесен макияж в нюдовых оттенках. В то же время волосы телезвезды уложили волнами. Из аксессуаров на ней — золотые серьги.