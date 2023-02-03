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40 минут назад

37-летняя Ольга Бузова показала лицо без макияжа

Мослента

Лицо без макияжа показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 37-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова.

37-летняя Ольга Бузова показала лицо без макияжа
Фото: МослентаМослента

Знаменитость поделилась видеозаписью, сделанной во время африканского сафари. Она позировала на камеру, сидя в джипе и указывая на стоящего позади слона. При этом видно, что на лице Бузовой нет косметики. Волосы она собрала в пучок.

«Кто вам делает такие темные брови?», «Как фильтры меняют человека», «Извиняюсь, но что с лицом?», «Вы похожи на бурятскую девочку», «Вы от пластики начали выглядеть как китаянка или бурятка», — раскритиковали кадры пользователи.

Однако многие поклонники восхитились новой публикацией артистки. «Какая хорошенькая здесь», «Без тонны косметики и фильтров вы такая простая и симпатичная женщина», «Оля, ты очень красивая и классная», «Ты без макияжа даже лучше», «Вы такая милая без "штукатурки" на лице», — оставили они комплименты под роликом.

Ранее стало известно местонахождение Ольги Бузовой.

Звёзды,Ольга Бузова,
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