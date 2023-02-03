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38 минут назад

Блогер Наталья Фриске показала результаты мануальной пластики и липосакции

runews24.ru

Блогер Наталья Фриске похвасталась результатами, которых смогла достичь с помощью мануальной пластики и липосакции. Подробностями со своими поклонниками она поделилась в социальных сетях.

Наталья Фриске показала результаты мануальной пластики и липосакции
Фото: runews24.rurunews24.ru

В апреле 2022 года Наталья Фриске впервые стала мамой. Сразу после родов она начала активно восстанавливать свое тело и избавляться от лишних килограммов. На протяжении нескольких месяцев она посещала клинику, где ей ставили банки. Они позволяют избавиться от жировых отложений без спорта и диет.

В личном блоге Наталья Фриске поделилась, что без спорта и диет ей удалось убрать с талии 3,5 сантиметра. По словам блогера, при подключении спорта и правильном питании можно убрать до 8 сантиметров.

Она также отметила, что начнет заниматься спортом после того, как восстановит спину.

Звёзды,Наталья Фриске,
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