Сердечный приступ Николаева могли вызвать ссоры с супругой

Игорь Николаев в конце января попал в больницу с подозрением на сердечный приступ. За последние несколько лет для музыканта это уже вторая госпитализация с подобным диагнозом. StarHit попытался выяснить, что могло послужить причиной ухудшения здоровья артиста.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Вскоре после госпитализации Николаев появился в соцсетях и сообщил, что с ним все в порядке. Но слова композитора не убедили подписчиков, пишет издание.

Поклонники выдвинули версию, что на здоровье исполнителя хита «Дельфин и русалка» повлияли семейные дрязги. Люди обратили внимание, что Николаев давно не появляется на публике вместе с супругой Юлией Проскуряковой. Кроме того, считают фанаты, певец стал выглядеть менее счастливым, чем обычно. Сопоставив эти предположения, фанаты решили, что Николай и Юлия в ссоре.