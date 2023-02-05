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2 часа назад

Сердечный приступ Игоря Николаева могли вызвать ссоры с супругой

Слово и Делоиещё 1

Игорь Николаев в конце января попал в больницу с подозрением на сердечный приступ. За последние несколько лет для музыканта это уже вторая госпитализация с подобным диагнозом. StarHit попытался выяснить, что могло послужить причиной ухудшения здоровья артиста.

Сердечный приступ Николаева могли вызвать ссоры с супругой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Вскоре после госпитализации Николаев появился в соцсетях и сообщил, что с ним все в порядке. Но слова композитора не убедили подписчиков, пишет издание.

Поклонники выдвинули версию, что на здоровье исполнителя хита «Дельфин и русалка» повлияли семейные дрязги. Люди обратили внимание, что Николаев давно не появляется на публике вместе с супругой Юлией Проскуряковой. Кроме того, считают фанаты, певец стал выглядеть менее счастливым, чем обычно. Сопоставив эти предположения, фанаты решили, что Николай и Юлия в ссоре.

Однако Проскурякова категорически опровергает подобные предположения. Женщина утверждает, что между ней и Николаевым нет недомолвок.

Звёзды,Юлия Проскурякова,Игорь Николаев,
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