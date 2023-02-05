Что стало с азиатской певицей, которая боялась стареть

«Инъекции красоты» могут вызывать зависимость. Подтверждают эту теорию истории сотни девушек, которые готовы перекраивать свою внешность вплоть до последних дней. Об одной такой женщине сегодня расскажет «Рамблер».

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

В 1962 году в одной южнокорейской семье родилась прекрасная малышка – Хакен Хан. Когда она еще была маленькой, ее матери не стало. Хакен воспитывал отец. Он кое-как сводил концы с концами, часто брал в долг деньги. Когда Хакен выросла, ей пришлось вместо учебы идти работать, чтобы помочь отцу расплатиться с кредиторами.

Видео дня

Хёкен выросла завидной красавицей – высокая, стройная, темноволосая девушка с ослепительной улыбкой восхищала женщин и приковывала к себе взгляды многочисленных мужчин.

Кадр из телешоу

А еще у нее был талант: Хакен красиво пела и решила сделать это своей профессией. Она выступала в ресторанах и барах, а спустя несколько лет уехала попытать счастья в Японию. В годы молодости Хакен именно там многие мировые звезды могли сделать себе имя. В Токио «корейская Брук Шилдс» дебютировала и записала альбом. Хотя ее нельзя было назвать звездой первой величины, Хакен успешно работала, получала высокие по тем временам гонорары за выступления. Часть денег девушка отправляла отцу.

Самый частый комплимент, который кореянка слышала в свой адрес, касался ее внешности. Вероятно в этом тоже есть причина того, как сложилась судьба Хакен впоследствии.

Когда Хакен было 30, на ее ранее безупречном лице стали появляться первые признаки увядания. Девушка обратилась к пластическому хирургу. Тот рекомендовал певице сделать несколько уколов ботокса. Всего неделю спустя после процедуры девушка вновь пришла на прием. Врач предупредил: часто ставить уколы ботулотоксином нельзя, последствия могут быть непредсказуемые и тяжелые. Лицо превратится в маску. Но Хакен не услышала его.

Певица нашла подпольного специалиста, который готов был за разумную плату сделать с лицом красавицы все, чего она так хотела. На поддержание цветущего вида совсем скоро у Хакен стали уходить все заработанные деньги. Как и некогда ее отец, девушка погрязла в долгах. Но остановиться она уже не могла.

В один из визитов «косметолог» Хакен предложил ей дешевый аналог ботокса – препарат, который только проходил испытания. Девушка согласилась. Вот только после инъекций чудо-препаратом ее лицо стало сильно отекать и приобрело совершенно неестественный вид.

Кадр из видео

Ее музыкальная карьера зависла на паузе. Оказавшись без денег, Хакен вернулась на родину – к выступлениям в барах и клубах. С косметологом тоже пришлось расстаться.

Вот только мысли об инъекциях не оставляли певицу. В поздних интервью она расскажет, как слышала голоса в голове, которые убеждали: без инъекций она некрасива, несовершенна. Однажды, используя крем для лица, Хакен пришла мысль: вколоть его под кожу. Для этого женщина нагрела его и приступила к делу. Но эффект ей не понравился. Хакен решила вколоть соевое масло, затем был силиконовый герметик и цемент. Ее не пугали ни болезненность процедуры, ни неизвестность последствий таких манипуляций.

За пару месяцев лицо кореянки отекло и опухло. Оно выглядело так, будто рожок с мороженым оставили на солнце в жаркий день. Когда Хакен обратилась к врачам, те лишь развели руками. Иссечь пораженные ткани, не задев нервные окончания, специалисты того времени не умели.

Кадр из видео

Когда журналисты узнали историю необычной пациентки, Хакен захлестнула волна популярности – у нее брали интервью, ее лицо показывали на телевидении, печатали в газетах. В СМИ ей дали прозвище «леди вентилятор», так как по сравнению с тонкой шеей лицо женщины казалось огромным. В 2005 году Хакен все-таки сделали почти два десятка операций, чтобы исправить это. Ее губы перестали быть подвижными, веки не двигались, лицо застыло словно маска.