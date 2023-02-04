Тодоренко отдыхает без Топалова на вилле за 150 тысяч

Телеведущая Регина Тодоренко несколько дней назад улетела на Мальдивы вместе со своими детьми. Однако в теплые края звезда отправилась без мужа Влада Топалова, который накануне поездки слег с инфекцией.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Для отдыха Тодоренко выбрала шикарную виллу. Одна ночь в «райском уголке» стоит 150 тысяч рублей. Но такая высокая сумма не сильно заботит звезду «Орла и решки». Она постоянно утверждает, что для хорошего отдыха не жалко потратить деньги.

«Рай на земле есть», – написала Тодоренко в соцсетях.