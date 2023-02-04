Тодоренко отдыхает без Топалова на вилле за 150 тысяч

Телеведущая Регина Тодоренко несколько дней назад улетела на Мальдивы вместе со своими детьми. Однако в теплые края звезда отправилась без мужа Влада Топалова, который накануне поездки слег с инфекцией.
Для отдыха Тодоренко выбрала шикарную виллу. Одна ночь в «райском уголке» стоит 150 тысяч рублей. Но такая высокая сумма не сильно заботит звезду «Орла и решки». Она постоянно утверждает, что для хорошего отдыха не жалко потратить деньги.
«Рай на земле есть», – написала Тодоренко в соцсетях.
Она добавила, что впервые побывала на Мальдивах 10 лет назад в рамках программы «Орел и решка». Тогда же знаменитость влюбилась в острова, параллельно подхватив лихорадку. На отдыхе Тодоренко старается много времени уделять сыновьям. В соцсетях то и дело появляются кадры их общих развлечений.