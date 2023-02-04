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2 часа назад

Тодоренко для отпуска без Топалова выбрала виллу стоимостью от 150 тысяч за ночь

Слово и Дело

Телеведущая Регина Тодоренко несколько дней назад улетела на Мальдивы вместе со своими детьми. Однако в теплые края звезда отправилась без мужа Влада Топалова, который накануне поездки слег с инфекцией.

Тодоренко отдыхает без Топалова на вилле за 150 тысяч
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Для отдыха Тодоренко выбрала шикарную виллу. Одна ночь в «райском уголке» стоит 150 тысяч рублей. Но такая высокая сумма не сильно заботит звезду «Орла и решки». Она постоянно утверждает, что для хорошего отдыха не жалко потратить деньги.

«Рай на земле есть», – написала Тодоренко в соцсетях.

Она добавила, что впервые побывала на Мальдивах 10 лет назад в рамках программы «Орел и решка». Тогда же знаменитость влюбилась в острова, параллельно подхватив лихорадку. На отдыхе Тодоренко старается много времени уделять сыновьям. В соцсетях то и дело появляются кадры их общих развлечений.

Звёзды,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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