Любовь Успенская шокировала поклонников изменившейся внешностью

Королева русского шансона Любовь Успенская не раз прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы скрыть свой возраст. Однако недавно артистка шокировала публику изменениями.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Успенская следит за своей внешностью и фигурой, прибегая к услугам пластических хирургов и не скрывая этого. Недавно на презентации нового музыкального шоу Успенская удивила всех своим видом.

Поклонники признались, что в соцсетях звезда шансона всегда выглядит свежо и молодо, однако в реальной жизни естественный цвет лица был совсем другим, также отчетливо были видны морщины.