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2 часа назад

Любовь Успенская шокировала поклонников изменившейся внешностью

runews24.ru

Королева русского шансона Любовь Успенская не раз прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы скрыть свой возраст. Однако недавно артистка шокировала публику изменениями.

Любовь Успенская шокировала поклонников изменившейся внешностью
Фото: runews24.rurunews24.ru

Успенская следит за своей внешностью и фигурой, прибегая к услугам пластических хирургов и не скрывая этого. Недавно на презентации нового музыкального шоу Успенская удивила всех своим видом.

Поклонники признались, что в соцсетях звезда шансона всегда выглядит свежо и молодо, однако в реальной жизни естественный цвет лица был совсем другим, также отчетливо были видны морщины.

Стоит отметить, что Успенская не реагирует на негативные комментарии.

Звёзды,Любовь Успенская,
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