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2 часа назад

Певица Слава озвучила причину расставания с Данилицким

runews24.ru

Слава рассталась с гражданским мужем Анатолием Данилицким в декабре 2022 года. Спустя время артистка рассказал о причинах разлада в их отношениях.

Певица Слава озвучила причину расставания с Данилицким
Фото: runews24.rurunews24.ru

В декабре Слава призналась, что истощена морально из-за произошедшего, однако уже в начале 2023 года певица отправилась в Мальдивы в компании экс-возлюбленного Данилицкого. Певица пояснила, что они решили отдохнуть вместе, чтобы не травмировать общую дочь Антонину.

«Причина расставания с Анатолием не в моих гастролях. Просто произошли небольшие косяки с его стороны. О них я говорить не стану», – пояснила Слава.

Она добавила, что Данилицкий по-прежнему остается для нее родным человеком. При этом Слава уточняет, что готова к новым отношениям.

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