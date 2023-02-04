Ольга Бузова проводит вечера в ванной с одинокой розой

Российская ведущая и певица Ольга Бузова продолжает активно вести социальные сети и делиться с подписчиками деталями своей жизни. Недавно девушка решила «пустить» фанатов в свою ванную комнату.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Артистка поделилась серией фотографий интимного содержания. В кадре исполнительница хита «Мало половин» предстала без одежды. В качестве украшения Бузова выбрала алую розу и яркий макияж.

«Мой идеальный день заканчивается идеальным вечером в теплой ванной», — подписала пост звезда «Дома-2».