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2 часа назад

Ольга Бузова проводит вечера в ванной с одинокой розой

Слово и Дело

Российская ведущая и певица Ольга Бузова продолжает активно вести социальные сети и делиться с подписчиками деталями своей жизни. Недавно девушка решила «пустить» фанатов в свою ванную комнату.

Ольга Бузова проводит вечера в ванной с одинокой розой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артистка поделилась серией фотографий интимного содержания. В кадре исполнительница хита «Мало половин» предстала без одежды. В качестве украшения Бузова выбрала алую розу и яркий макияж.

«Мой идеальный день заканчивается идеальным вечером в теплой ванной», — подписала пост звезда «Дома-2».

Поклонники Бузовой пришли в восторг от такой откровенной фотосессии. Многие восхитились стройной фигуре и артистичности ведущей. Но, как и всегда, мнение подписчиков разделилось. Некоторые сочли снимки певицы вульгарными, наигранными и чересчур провокационными.

Звёзды,Ольга Бузова,
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