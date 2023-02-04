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2 часа назад

Бьянка рассказала, на какие жертвы идет ради красивой фигуры

Слово и Делоиещё 1

В медиапространстве появились слухи, что певица Бьянка урезала желудок и сделала липосакцию. Однако артистка опровергла эту информацию и рассказала StarHit, на какие жертвы она на самом деле идет ради стройной фигуры.

Бьянка рассказала, на какие жертвы идет ради фигуры
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Бьянка сообщила, что действительно обратилась к врачам, однако вопрос касался здоровья, а не эстетики. Звезда сцены уже несколько месяцев лечит желудок и пытается выяснить причины аллергии, из-за которой у нее сильно опухло лицо.

Но ни о какой «пластике тела» речи не было. Правда, 37-летняя звезда призналась, что в той же клинике сделала увеличение губ и коррекцию скул. А вот для красоты фигуры Бьянке приходится соблюдать строжайшую диету.

«Диета очень строгая: хлеб, сахар, жареное, острое и все вкусное нельзя. Постельный режим до 5 февраля (пока не снимут швы). Из-за гормонального сбоя придется пить гормоны», — объяснила певица.

По словам исполнительницы, в клинике ее окружают настоящие профессионалы и заботливые люди, которые помогают. Поэтому, уверена Бьянка, уже скоро она придет в норму.

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