Актриса рассказала, как адаптировала к жизни сына с аутизмом

"В 26 лет на пике карьеры уехала в Нью-Йорк с мужем и ребенком, чтобы спасти сына. Почти восемь лет провела в Америке, исследуя разные техники и способы лечения аутизма. Жизнь и счастье сына стали приоритетом для меня. За эти восемь лет у нас произошел огромный прогресс, сейчас ребенок ходит в школу и живет яркой социальной жизнью!" — призналась актриса.