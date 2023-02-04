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2 часа назад

Актриса Лянка Грыу рассказала, как адаптировала к жизни сына с диагностированным аутизмом

Газета.Ru

Звезда сериалов "Тест на беременность" и "Барвиха" Лянка Грыу рассказала, как сумела адаптировать к жизни маленького сына, у которого диагностировали аутизм, сообщает "СтарХит".

Актриса рассказала, как адаптировала к жизни сына с аутизмом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Грыу, обследовать сына они вместе с бывшим мужем Михаилом Вайнбергом решили в США. За долгие годы обследования у американских врачей ей удалось добиться значительно прогресса в состоянии ребенка и адаптировать его к жизни.

"В 26 лет на пике карьеры уехала в Нью-Йорк с мужем и ребенком, чтобы спасти сына. Почти восемь лет провела в Америке, исследуя разные техники и способы лечения аутизма. Жизнь и счастье сына стали приоритетом для меня. За эти восемь лет у нас произошел огромный прогресс, сейчас ребенок ходит в школу и живет яркой социальной жизнью!" — призналась актриса.

Напомним, что аутизм — не заболевание, а состояние или расстройство развития, имеющее биологическую природу. Им нельзя заболеть и его нельзя вылечить, но расстройство аутистического спектра можно корректировать, максимально адаптировав человека к обычной жизни.

Звёзды,Михаил Вайнберг,
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