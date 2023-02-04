Актриса рассказала, как адаптировала к жизни сына с аутизмом

Звезда сериалов "Тест на беременность" и "Барвиха" Лянка Грыу рассказала, как сумела адаптировать к жизни маленького сына, у которого диагностировали аутизм, сообщает "СтарХит".
По словам Грыу, обследовать сына они вместе с бывшим мужем Михаилом Вайнбергом решили в США. За долгие годы обследования у американских врачей ей удалось добиться значительно прогресса в состоянии ребенка и адаптировать его к жизни.
"В 26 лет на пике карьеры уехала в Нью-Йорк с мужем и ребенком, чтобы спасти сына. Почти восемь лет провела в Америке, исследуя разные техники и способы лечения аутизма. Жизнь и счастье сына стали приоритетом для меня. За эти восемь лет у нас произошел огромный прогресс, сейчас ребенок ходит в школу и живет яркой социальной жизнью!" — призналась актриса.
Напомним, что аутизм — не заболевание, а состояние или расстройство развития, имеющее биологическую природу. Им нельзя заболеть и его нельзя вылечить, но расстройство аутистического спектра можно корректировать, максимально адаптировав человека к обычной жизни.