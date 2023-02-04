Решетова воссоединилась с сыном от Тимати спустя месяц разлуки

Модель Анастасия Решетова спустя месяц увидела своего маленького сына Ратмира. Мальчик вернулся из Латинской Америки, где проводил время вместе с отцом рэпером Тимати. Тимати по договоренности с бывшей возлюбленной занимается воспитанием наследника.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Модель рассказала своим подписчикам о переживаниях по поводу того, что малыш может отвыкнуть от нее. Она заметила, что в голосе сына появился холод. Но все страхи развеялись, как только она встретила своего Ратмира.

«Мой сладкий и долгожданный малыш вернулся из трипа в Латинскую Америку продолжительностью в месяц. Не так давно я делилась с вами переживаниями, что наша с ним разлука проходит нелегко, о своих опасениях увидеть холод в его поведении. Но все обошлось. Малышок сказал, что скучал и ждал встречи», — радостно сообщила своим подписчикам Решетова.