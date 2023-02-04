Волочкова отреагировала на критику после пьяного интервью

Таблоиды который день бурно обсуждают нетрезвую Волочкову в шоу «Алена, блин!». В Сети завирусился фрагмент интервью, в котором балерина не смогла ответить на вопросы из школьной программы, а в финале сделала фирменный шпагат на столе. С одной стороны, ничего криминального: Волочкова села на шпагат — та еще новость, да и, положа руку на сердце, кто из нас может похвастаться исчерпывающими знаниями по всем школьным предметам? С другой, от зрителей не ускользнуло, что знаменитость говорила заплетающимся языком, хихикала невпопад — словом, окажись она в таком состоянии за рулем, мигом лишилась бы прав.

Фото: Super.ru Super.ru

Мнения о шоу разделились. Среди коллег Анастасии по сцене, например, есть те, кто советует танцовщице убрать свою пачку на самую дальную полку шкафа — дескать, теперь все увидели ее истинное лицо и состояние. Экс-балерина и автор телеграм-канала «Дьявол на пуантах» Ирина Бартновская высказалась в том смысле, что Волочкова уже давно живет за счет скандалов, и порекомендовала ей идти лечиться.

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Однако нашлись и те, кто поддержал Анастасию. Так, Айза-Лилуна Ай считает, что балерину «по-человечески жалко». «Она напоминает тетю троюродную через пятое колено, про которую ходит огромное количество историй в стиле "испанский стыд", но не позвать ее на юбилей бабушки нельзя, потому что она родна-а-а-я, — считает экс-супруга Гуфа. — Вот и тут. Елки-палки! Всей страной смотрели, гордились. А сейчас. Сейчас вот так…»

С ней согласна и Дана Борисова. Телеведущая, которая много лет боролась с зависимостью, призналась, что переживает за балерину. «Мне ее очень жалко. Она как человек зависимый не может принимать решение — пить или не пить».