Ким Кардашьян снялась в нижнем белье своего бренда

Бизнесвумен Ким Кардашьян выложила фото в нижнем белье собственного бренда Skims. Она опубликовала снимки с личном блоге.
Ким Кардашьян примерила ярко-розовый комплект нижнего белья из лимитированной коллекции ко Дню святого Валентина. На сайте бренда Skims стоимость этой модели эквивалентна примерно 6217 рублям.
Младшая сестра Кардашьян Кайли Дженнер написала в комментариях, что комплект с фото ей срочно нужен.
"Сейчас же сниму его с себя и отправлю тебе. Но у меня нет времени постирать его... Ничего?" — пошутила в ответ Ким.
В рекламе Skims ко Дню святого Валентина участвовали актрисы сериала "Белый лотос" Симона Табаско и Беатрис Гранно.
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