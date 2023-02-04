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1 час назад

Бизнесвумен Ким Кардашьян снялась в нижнем белье своего бренда

Мира Маркина

Бизнесвумен Ким Кардашьян выложила фото в нижнем белье собственного бренда Skims. Она опубликовала снимки с личном блоге.

Ким Кардашьян снялась в нижнем белье своего бренда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ким Кардашьян примерила ярко-розовый комплект нижнего белья из лимитированной коллекции ко Дню святого Валентина. На сайте бренда Skims стоимость этой модели эквивалентна примерно 6217 рублям.

Младшая сестра Кардашьян Кайли Дженнер написала в комментариях, что комплект с фото ей срочно нужен.

"Сейчас же сниму его с себя и отправлю тебе. Но у меня нет времени постирать его... Ничего?" — пошутила в ответ Ким.

Соцсети

В рекламе Skims ко Дню святого Валентина участвовали актрисы сериала "Белый лотос" Симона Табаско и Беатрис Гранно.

Модель Ким Кардашьян сравнили с Волан-де-Мортом

Ранее "Рамблер" рассказывал, как правильно стирать нижнее белье.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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