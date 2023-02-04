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1 час назад

Рита Ора появилась на публике в прозрачном платье с перьями

Газета.Ru

Певица Рита Ора появилась на публике в прозрачном платье с перьями. Об этом сообщает Daily Mail.

Рита Ора появилась на публике в прозрачном платье с перьями
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшую пятницу, 3 февраля, Риту Ору посетила препати «Грэмми» в Лос-Анджелесе, где «выгуляла» очередной «голый» наряд. 32-летняя исполнительница вышла в свет в прозрачном платье, сквозь которое виднелось ее нижнее белье черного цвета. Звезда пренебрегла бра, а ее грудь прикрывали перья. Образ дополнили босоножки на платформе и шпильке.

В 2022 году Рита Ора вышла за Тайку Вайтити, с которым встречалась около года. Певица и кинорежиссер тайно поженились в Лондоне и отметили это событие в узком кругу родственников и близких друзей. Ожидается, что вскоре пара устроит пышную свадьбу.

В январе 2023 года Рита Ора подтвердила новости о свадьбе.

Звёзды,Рита Ора,
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