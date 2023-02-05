Кейт Миддлтон заметили в дубленке 12-летней давности

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон заметили в дубленке, которую она носила 12 лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Кейт Миддлтон продолжает развивать проект «Shaping Us» («Формирование нас»), цель которого — привлечь внимание к раннему детству, как к критически важному периоду в развитии взрослой личности ребенка. В аккаунте «Центра раннего детства при Королевском фонде» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* был опубликован короткометражный фильм, в котором принцесса Уэльская обсудила важность заботы о ментальном здоровье с радиоведущим Романом Кемпе.

В кадре Кейт Миддлтон предстала в дубленке L.K.Bennett стоимостью £795 (67 706 рублей). Как отмечают журналисты Daily Mail, принцесса Уэльская носит ее c 2011 года.