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1 час назад

Кейт Миддлтон заметили в дубленке 12-летней давности

Газета.Ru

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон заметили в дубленке, которую она носила 12 лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейт Миддлтон заметили в дубленке 12-летней давности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кейт Миддлтон продолжает развивать проект «Shaping Us» («Формирование нас»), цель которого — привлечь внимание к раннему детству, как к критически важному периоду в развитии взрослой личности ребенка. В аккаунте «Центра раннего детства при Королевском фонде» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* был опубликован короткометражный фильм, в котором принцесса Уэльская обсудила важность заботы о ментальном здоровье с радиоведущим Романом Кемпе.

В кадре Кейт Миддлтон предстала в дубленке L.K.Bennett стоимостью £795 (67 706 рублей). Как отмечают журналисты Daily Mail, принцесса Уэльская носит ее c 2011 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Карл III ищет обивщика мягкой мебели на зарплату в £25 тысяч в год.

Звёзды,Кейт Миддлтон,
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