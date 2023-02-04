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2 часа назад

Певица Бьянка опровергла слухи о перенесенной липосакции

Газета.Ru

Певица Бьянка в разговоре с StarHit опровергла слухи о том, что она якобы перенесла липосакцию или другую бьюти-процедуру.

Певица Бьянка опровергла слухи о перенесенной липосакции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Информация, о которой пишут в Сети — ошибочна. Операция была связана со здоровьем, а никак не с бьюти, липосакцией, пластикой и прочим», — подчеркнула Бьянка.

Вместе с этим исполнительница призналась, что в той же больнице увеличила губы и сделала скулы более выразительными. По словам певицы, последние несколько месяцев она занималась решением проблемы с пищевой аллергией, от которой у нее возникали отеки. Звезда пожаловалась, что ей приходится соблюдать строгую диету и принимать препараты от гормонального сбоя.

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