Певица Бьянка опровергла слухи о перенесенной липосакции

Певица Бьянка в разговоре с StarHit опровергла слухи о том, что она якобы перенесла липосакцию или другую бьюти-процедуру.

«Информация, о которой пишут в Сети — ошибочна. Операция была связана со здоровьем, а никак не с бьюти, липосакцией, пластикой и прочим», — подчеркнула Бьянка.

Вместе с этим исполнительница призналась, что в той же больнице увеличила губы и сделала скулы более выразительными. По словам певицы, последние несколько месяцев она занималась решением проблемы с пищевой аллергией, от которой у нее возникали отеки. Звезда пожаловалась, что ей приходится соблюдать строгую диету и принимать препараты от гормонального сбоя.