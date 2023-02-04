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7 минут назад

Регина Тодоренко с детьми отдыхает на Мальдивах на вилле стоимостью 150 тысяч рублей в сутки

runews24.ru

Она решила время отпуска полностью посвятить детям.

Тодоренко отдыхает на Мальдивах на вилле стоимостью 150 тысяч в сутки
Фото: runews24.rurunews24.ru

Известная телеведущая Регина Тодоренко улетела в отпуск несколько дней назад. Местом отдыха она выбрала Мальдивы. На этот раз отдыхать она будет без мужа — Тодоренко взяла с собой только сыновей. Они поселились на вилле стоимостью 150 тысяч рублей в сутки.

Она не скрывает, что ради отличного отдыха готова потратить кругленькую сумму, а Мальдивские острова — ее давняя любовь. Первый раз туда она попала, когда была ведущей шоу «Орел и Решка». Тогда ей посчастливилось там отдохнуть с золотой картой на руках. Теперь она хочет провести время с детьми и отдохнуть от всех забот.

Звёзды,Регина Тодоренко,
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