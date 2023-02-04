Калашникова пожаловалась, что ее бойфренд хочет избить Зверева

Модель и певица Анна Калашникова рассказала PROZvezd, как стилист Сергей Зверев перевозбудился на съемках эротического клипа.
«Сергею не просто дались постельные сцены. Я чувствовала, что он едва сдерживается. Чтобы хоть как-то охладить пыл нашего «короля гламура», режиссер заставил его отжиматься. В результате приливала кровь к мышцам и мы смотрелись в кадре, словно Аполлон и Афродита», — вспомнила Калашникова.
Она отметила, что даже показала клип без цензуры своему возлюбленному. Тот рассердился и пообещал избить Зверева при встрече. Калашникова призналась, что постельную сцену пришлось выложить, так как из-за цензуры такое нельзя показывать по музыкальным телеканалам.