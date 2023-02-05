«Как из журнала порнозвезд»: Нюша нарвалась на критику

Артистка показала свою фигуру без прикрас.

Фото: New Magazine New Magazine

Певица Нюша поделилась в Сети своими фотографиями и не ожидала, что они вызовут такой ажиотаж. Она опубликовала несколько снимков из своего отпуска, который проводит сейчас на Мальдивах, где отдыхает от русской зимы. На фото артистка позирует в достаточно откровенном купальнике, где видны роскошные формы. 34-летняя певица предстала на плетёном лежаке на фоне песка и пальм. Видно, что даже после родов она находится в отличной физической форме. Однако подписчики не оценили и раскритиковали звезду.

Публика решила, что дважды мать не имеет права выставлять свое тело напоказ. Это пошло для замужней женщины. И сравнили Нюшу с порнозвездой. «Достали эти певчихи с голым задом», «Как вульгарно..Ужас», «Зачем так свое тело показывать?», «Как из журнала порнозвезд», «Отвратительно так себя выставлять, замужняя женщина, мать», «В таком виде тебя должен видеть только твой мужчина» - пишут фолловеры.

Некоторые сравнили ее с Викторией Лопыревой. Известно, что Нюша и Вика являются подругами и Нюша ей подражает. «Ну ..докатились.. Вика Лопырева №2».

Кстати, именно подругу Нюши Вику Лопыреву называют той самой разлучницей, с которой Нюше «наставил рога» муж. По слухам, Лопырева долгое время была подругой семьи и так втерлась в доверие, что Нюша даже и подумать не могла, что муж изменил с подругой семьи. Случилось это во время второй ее беременности.