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3 часа назад

Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут ребенка

Мария Каткова

Актеры и звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли сообщили, что ждут второго ребенка. Об этом они рассказали в эфире шоу Джимми Киммела.

Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут ребенка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Харингтон рассказал, что родители уже начали подготавливать первенца к рождению второго ребенка, но он все еще не осознает этого. Тем не менее, малыш уже ждет появления брата или сестры.

Также он рассказал, что уже ощущает разницу между первой и второй беременностью жены. Он отметил, что в первый раз было легче и сравнил ощущение перед появлением ребенка с облаками и полем маргариток.

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В 2021 году у актеров уже родился сын. Они поженились в 2018 году, а встретились на съемках сериала "Игра престолов".

Ранее сообщалось, что Джордж Мартин пишет историю Джона Сноу.

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