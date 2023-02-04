Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут ребенка

Актеры и звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли сообщили, что ждут второго ребенка. Об этом они рассказали в эфире шоу Джимми Киммела.

Харингтон рассказал, что родители уже начали подготавливать первенца к рождению второго ребенка, но он все еще не осознает этого. Тем не менее, малыш уже ждет появления брата или сестры.

Также он рассказал, что уже ощущает разницу между первой и второй беременностью жены. Он отметил, что в первый раз было легче и сравнил ощущение перед появлением ребенка с облаками и полем маргариток.

В 2021 году у актеров уже родился сын. Они поженились в 2018 году, а встретились на съемках сериала "Игра престолов".