Кейт Миддлтон показала трогательное детское фото с отцом

Кейт Миддлтон показала трогательную детскую фотографию с отцом Майклом. Соответствующий снимок принцесса Уэльская опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.
В январе Кейт Миддлтон создала вторую страницу в социальной сети, которую посвятила «Центру раннего детства при Королевском фонде», учрежденному ею еще в июне 2021 года. Сегодня принцесса Уэльская выложила в новом профиле архивный кадр из своего детского фотоальбома. На снимке она, еще совсем маленькая, запечатлена вместе со своим отцом Майклом.
«Лица — лучшие игрушки для малышей. Во вторник мы запустили проект «Shaping Us» («Формирование нас») для повышения осведомленности о жизненно важной роли наших ранних лет в формировании остальной жизни. Мы бы хотели, чтобы эти выходные вы провели со своими друзьями, семьями и коллегами, рассказали бы им о своем раннем детстве и о том, как оно сформировало вашу жизнь», — говорится в подписи к публикации.
Принцесса Уэльская также обратилась к подписчикам с просьбой принять участие во флешмобе и тоже показать свои детские фотографии.