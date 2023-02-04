Кейт Миддлтон показала трогательное детское фото с отцом

«Лица — лучшие игрушки для малышей. Во вторник мы запустили проект «Shaping Us» («Формирование нас») для повышения осведомленности о жизненно важной роли наших ранних лет в формировании остальной жизни. Мы бы хотели, чтобы эти выходные вы провели со своими друзьями, семьями и коллегами, рассказали бы им о своем раннем детстве и о том, как оно сформировало вашу жизнь», — говорится в подписи к публикации.