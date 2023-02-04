Фанаты высмеяли нелепый пляжный наряд Кайли Дженнер

Младшая из сестер Кардашьян-Дженнер отдыхает на островах Теркс и Кайкос, а заодно ежедневно поставляет подписчикам свежую порцию кадров в бикини. «Случайные» фото папарации, с идеальным светом и ретушью уже, кажется, мало кого удивляют. Но фолловеры нашли к чему придраться даже в обычном посте в Инстаграме (запрещен в РФ). На этот раз их не устроил пляжный образ Кайли, которая с ног до головы оделась в Jacquemus. «Нет, это не то», — комментирует одна подписчица наряд, состоящий из прозрачного черного кроп-топа, сидящей низко на бедрах зеленой мини-юбки со встроенными стрингами, огромной пушистой неоновой сумки и таких же босоножек.

Фото: Super.ru Super.ru

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Непрактичная обувь вызвала особенно много комментариев. «Когда это Большая птица (персонаж «Улицы Сезам». — Прим. Super) начала продавать туфли на высоких каблуках?» — остроумничает один подписчик. «Кайли, ты превзошла сама себя. Не просто ходишь по дому, а сразу подметаешь пол», — шутит другой. Впрочем, нашлись и защитники смелого образа: «Теперь у каждой девушки в гардеробе будут такие туфли». Вот насчет каждой не уверены, очень уж не хочется повсюду встречать птиц, у которых местные модницы ободрали последние перья.