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6 минут назад

Филипп Киркоров: 'По мне ползали настоящие змеи, тараканы, какие-то личинки"

WomanHit.ru

Многие считают, что профессия артистов — порхать с одной вечеринки на другую, да петь песни за приличный гонорар. На деле же нашим селебрити приходится порой рисковать жизнью, чтобы ублажить нас, их зрителей. Журналисты МУЗ-ТВ провели расследование и выдали целый фильм «С кошмаром по жизни: фобии звезд». И там обнаружилось много чего интересного. Оказывается, Дима Билан в своем сольном шоу «Планета Билан» выполнял трюки со сломанной ногой, а певица Клаава Кока, которая жутко боится высоты, летала под небесами.

'По мне ползали настоящие змеи, тараканы, какие-то личинки"
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«Как таковой страховки у меня не было, — вспоминает Кока. — Подкашиваются ноги, и я понимаю, если я упаду, то это может закончиться очень печально, потому что люстра поднималась очень высоко».

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У Филиппа Киркорова фобия — всякие ползучие твари. И что бы думали: во время съемок клипа «Мышь» ему пришлось общаться, как говорится, бок о бок, именно с ними. «По мне ползали настоящие змеи, тараканы, какие-то вот личинки. Это не компьютерный эффект! То, чего я больше всего в жизни ненавижу, вот оно по мне ползало в этом клипе, — признался поп-король. — Когда мне сказали: „Филипп, по тебе будет ползать…“. Я сказал: „Нет, никогда. Никогда!“. Никогда не говори никогда».

Также в фильме «С кошмаром по жизни: фобии звёзд» журналисты выяснили, что практически у каждого второго артиста есть своя история, о том, как он на высоте десяти тысяч метров прощался с жизнью. Так, много лет назад группа «На-На» в полном составе оказалась в горящем самолете.

«В момент, когда мы находились в самолете, он горел. Я понимал, что вот вылезти из самолета уже практически нереально. Потому что идёт дым черный, валит. И когда крикнули — все на пол, я вот так по полу ползу и думаю — ну всё, наверное, это конец, — рассказал Вячеслав Жеребкин. — Самое страшное наступает потом, когда ты уже осознаешь, что могло произойти».

Владимир Политов вторит своему коллеге: «Весь самолет сгорел со всеми вещами. Мы в чём могли, в том и выскочили. Ты стоишь рядом с самолетом и видишь, как горит твоё посадочное место. Вот твоя гитара горит».

И тем не менее даже после такого случая артистам пришлось продолжать летать по городам и весям и пытаться как-то справиться со своей аэрофобией

Звёзды,Владимир Политов,Вячеслав Жеребкин,Дима Билан,Филипп Киркоров,
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