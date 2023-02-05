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58 минут назад

Олега Меньшикова заподозрили в пластике

WomanHit.ru

Актер выложил свежее фото, на котором он выглядит лет на двадцать моложе.

Меньшикова заподозрили в пластике
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Актер Олег Меньшикова пригласил всех театралов на спектакли Театра Ермоловой, которым он руководит. «Можно начать строить свои театральные планы на март. Пусть афиша ближайших спектаклей на сцене театра Ермоловой вам в этом поможет», — сообщил он поклонникам в своих соцсетях.

Однако практически все оценили на афишу, а фото, которым Меньшикова сопроводил этот текст. На снимке 62-летний актер выглядит как минимум на двадцать лет моложе. Кто-то посчитал, что, возможно, фото сделано через фильтры, но большая часть комментаторов решила, что звезда «Сибирского цирюльника» побывал у пластического хирурга. Сам Меньшиков, само собой, эти споры оставил без внимания.

Звёзды,Олег Меньшиков,
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