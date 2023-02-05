Меньшикова заподозрили в пластике

Актер Олег Меньшикова пригласил всех театралов на спектакли Театра Ермоловой, которым он руководит. «Можно начать строить свои театральные планы на март. Пусть афиша ближайших спектаклей на сцене театра Ермоловой вам в этом поможет», — сообщил он поклонникам в своих соцсетях.

Однако практически все оценили на афишу, а фото, которым Меньшикова сопроводил этот текст. На снимке 62-летний актер выглядит как минимум на двадцать лет моложе. Кто-то посчитал, что, возможно, фото сделано через фильтры, но большая часть комментаторов решила, что звезда «Сибирского цирюльника» побывал у пластического хирурга. Сам Меньшиков, само собой, эти споры оставил без внимания.