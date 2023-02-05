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1 час назад

Помолодевшая актриса Екатерина Климова высказалась о пластической операции

Мира Маркина

Внешность актрисы Екатерины Климовой изменилась, но прибегала ли она ради этого к хирургическому вмешательству, прямо не говорит. Слухи о пластике стали распространяться после того как артистка появилась на премьере сериала "Раневская" 30 января.

Помолодевшая Климова высказалась о пластике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Климова, как заметили другие гости мероприятия и пользователи интернета, выглядела еще моложе, чем прежде: исчезли мимические морщины, стал другим овал лица. По мнению комментаторов в соцсетях, Екатерина потратила не меньше миллиона рублей на пластическую хирургию, блефаропластику нижних век, ботокс и филлеры.

В программе "Ты не поверишь!" на НТВ актриса ответила на слухи. На ее взгляд, наличие денег не дает стопроцентную гарантию того, что женщина сможет улучшать внешность. Кроме того, ей кажется странным говорить открыто об использовании эстетической медицины:

"Если женщина посчитала нужным, значит это ее личное дело. Мне кажется, это интимный вопрос вроде: с кем ты спишь, что себе отрезал, сколько у тебя денег в кошельке".

Пластика лица: чем опасно слепое следование моде

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие косметические процедуры не стоит делать.

Звёзды,Екатерина Климова,
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