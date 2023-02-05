Дети покойной Полищук враждуют из-за наследства

Дети актрисы Любови Полищук враждуют из-за наследства. Конфликт развязался спустя 16 лет после смерти артистки.

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По словам вдовца Полищук, художника Сергея Цигаля, ее сын, актер Алексей Макаров, после того, как мать ушла из жизни, перестал общаться с сестрой Мариэттой Цигаль-Полищук. Артист не посетил премьеру сериала «Раневская», в котором его родственница выступила в главной роли, передает НТВ.

На просторах Сети появились слухи, что причиной подобного поведения детей артистки стала ее квартира в центре Москвы. Макаров заявил о своем праве на столичную недвижимость матери, однако Цигаль не согласен ее отдавать.