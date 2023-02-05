Дочь Началовой рассказала о реакции на смерть матери

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина узнала о смерти матери от отца, когда прилетела из-за границы. Событие было неожиданным, и первые несколько минут она просто кричала. Об этом Алдонина рассказала в программе "Секрет на миллион" на НТВ.

Фото: ntv.ru ntv.ru

Когда Юлию Началову госпитализировали, певица уверяла близких, что вернется домой через неделю. Вера собиралась лететь в Лондон и была убеждена, что ничего страшного произойти не может.

Вернувшись после успешной поездки, Вера Алдонина стала подозревать, что случилось горе: папа, который ее встречал, был грустным. На парковке в аэропорту он тактично рассказал дочери, что ее мама умерла, "врачи боролись, но не смогли спасти".

"Я на протяжении минут пятнадцати просто кричала. Конечно, было отрицание. Закидала папу вопросами. Что случилось? Как? Почему?" — вспоминает Алдонина.

На момент смерти Юлии Началовой Вере было 12 лет, и она решила, что будет жить с бабушкой и дедушкой по материнской линии. По собственным словам, после первых нескольких дней в слезах она стала стараться контролировать эмоции, чтобы не делать больнее родителям мамы. В том числе это помогло Вере собраться с силами.