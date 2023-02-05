Дженнер поделилась новыми фото в откровенном купальнике

Бизнесвумен и модель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками серией фотографий, сделанных во время недавнего отпуска на Карибах. Соответствующие снимки звезда опубликовала в своих социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На фотографиях 26-летняя Кайли Дженнер позирует, лежа на шезлонге в откровенном купальнике, состоящем из разноцветного лифа и трусов с завышенной талией.

«Дневной сон», — подписала серию снимков модель.

Подписчики восхитились фигурой Дженнер: «Идеальная фигура! Кайли, как тебе это удается?», «Просто красавица», «Горячо!», «Не верится, что эта девушка недавно родила ребенка», «Самая горячая мамочка», — написали поклонники в комментариях.

Последнее время Кайли Дженнер регулярно публикует фотографии в откровенных образах. Поклонники звезды уверены, что таким образом она демонстрирует, «что у нее все отлично» своему бывшему бойфренду и отцу своих детей Трэвису Скотту.