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1 час назад

Кайли Дженнер поделилась новыми снимками в откровенном купальнике

Газета.Ru

Бизнесвумен и модель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками серией фотографий, сделанных во время недавнего отпуска на Карибах. Соответствующие снимки звезда опубликовала в своих социальных сетях.

Дженнер поделилась новыми фото в откровенном купальнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На фотографиях 26-летняя Кайли Дженнер позирует, лежа на шезлонге в откровенном купальнике, состоящем из разноцветного лифа и трусов с завышенной талией.

«Дневной сон», — подписала серию снимков модель.

Подписчики восхитились фигурой Дженнер: «Идеальная фигура! Кайли, как тебе это удается?», «Просто красавица», «Горячо!», «Не верится, что эта девушка недавно родила ребенка», «Самая горячая мамочка», — написали поклонники в комментариях.

Последнее время Кайли Дженнер регулярно публикует фотографии в откровенных образах. Поклонники звезды уверены, что таким образом она демонстрирует, «что у нее все отлично» своему бывшему бойфренду и отцу своих детей Трэвису Скотту.

Ранее сообщалось, что дочь Кайли Дженнер отметила 5-летие вечеринкой с «надувной головой» и звездами.

Звёзды,Трэвис Скотт,
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