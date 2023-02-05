Хилтон впервые появилась на публике после рождения ребенка

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон стала гостьей гала-вечера музыкального продюсера Клайва Дэвиса. Фотографии с красной дорожки появились на Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

41-летняя светская львица пришла на мероприятие со своим мужем Картером Реумом. Пэрис выбрала для вечеринки черное вечернее платье, расшитое пайетками, с открытыми плечами и длинным шлейфом, а ее супруг был одет в классический черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.

Этот выход стал первым публичным появлением пары после рождения сына. Ребенок появился на свет в конце января благодаря суррогатной матери. Пэрис Хилтон поделилась радостной новостью в своих социальных сетях.

«Не описать словами, как тебя уже здесь любят», – подписала трогательный кадр светская львица.

Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. До этого она трижды была помолвлена, но так и не связала себя узами брака. Спустя несколько месяцев после свадьбы модель дала интервью журналу People, в котором рассказала, что они с мужем готовятся к процедуре ЭКО.