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1 час назад

Пэрис Хилтон впервые появилась на публике после рождения ребенка

Газета.Ru

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон стала гостьей гала-вечера музыкального продюсера Клайва Дэвиса. Фотографии с красной дорожки появились на Daily Mail.

Хилтон впервые появилась на публике после рождения ребенка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

41-летняя светская львица пришла на мероприятие со своим мужем Картером Реумом. Пэрис выбрала для вечеринки черное вечернее платье, расшитое пайетками, с открытыми плечами и длинным шлейфом, а ее супруг был одет в классический черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.

Этот выход стал первым публичным появлением пары после рождения сына. Ребенок появился на свет в конце января благодаря суррогатной матери. Пэрис Хилтон поделилась радостной новостью в своих социальных сетях.

«Не описать словами, как тебя уже здесь любят», – подписала трогательный кадр светская львица.

Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. До этого она трижды была помолвлена, но так и не связала себя узами брака. Спустя несколько месяцев после свадьбы модель дала интервью журналу People, в котором рассказала, что они с мужем готовятся к процедуре ЭКО.

Ранее сообщалось, что российский фотограф снял Пэрис Хилтон в образе Мэрилин Монро.

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