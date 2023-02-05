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1 час назад

Хлои Кардашьян вышла в свет в обтягивающем комбинезоне с хищным принтом

Газета.Ru

Американская модель Хлои Кардашьян посетила гала-ужин, посвященный сотрудничеству актера Кори Гэмбла с итальянским модным домом Dolce&Gabbana. Фотографиями с мероприятия звезда поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Кардашьян вышла в свет в обтягивающем комбинезоне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

38-летняя Хлои Кардашьян пришла на званный ужин в леопардовом total look'е, состоящем из обтягивающего боди-комбинезона и плаща в пол. Модель собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж с акцентом на глаза.

«Надеть классический леопардовый Dolce на мероприятие @dolcegabbana — это то, что нужно. Всем мяу!» — подписала серию снимков модель.

В течение многих лет Хлои Кардашьян подвергалась критике из-за лишнего веса, с которым она боролась с самого юного возраста. В 2017 году модель запустила свое авторское шоу «Месть тела с Хлое Кардашьян», в котором звезда реалити в течение 12 недель наглядно показывала, как правильно приступить к тренировкам. Однако модель периодически обвиняли в том, что поддерживать фигуру ей помогает не спорт, а таблетки. На прошлой неделе Хлои в очередной раз заподозрили в том, что она принимает лекарство от диабета, чтобы похудеть.

«Давайте не будем дискредитировать мои годы тренировок. Я встаю 5 дней в неделю в 6 утра, чтобы тренироваться. Пожалуйста, прекратите свои предположения», — прокомментировала обвинения Хлои Кардашьян.

Ранее Хлои Кардашьян заявила, что челка изменила форму ее лица.

Звёзды,Хлоя Кардашьян,
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