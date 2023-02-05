Кардашьян вышла в свет в обтягивающем комбинезоне

В течение многих лет Хлои Кардашьян подвергалась критике из-за лишнего веса, с которым она боролась с самого юного возраста. В 2017 году модель запустила свое авторское шоу «Месть тела с Хлое Кардашьян», в котором звезда реалити в течение 12 недель наглядно показывала, как правильно приступить к тренировкам. Однако модель периодически обвиняли в том, что поддерживать фигуру ей помогает не спорт, а таблетки. На прошлой неделе Хлои в очередной раз заподозрили в том, что она принимает лекарство от диабета, чтобы похудеть.