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2 часа назад

Наряд Бузовой «не по возрасту» удивил пользователей сети

Мослента

Пользователей сети удивил наряд телеведущей Ольги Бузовой на отдыхе в ЮАР. Артистка поделилась в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором позирует в розовом костюме. Многие подписчики отметили, что одежда певицы похожа на пижаму.

Наряд Бузовой «не по возрасту» удивил пользователей сети
Фото: МослентаМослента

«Почему мне кажется, что это пижама? Но если и костюм, то ей не идет. Не по возрасту»,

«Костюм для 16-летних»,

«В 40 лет в нелепых пижамах на шестилетнего ребенка ходит», «Диагноз — Бритни Спирс», — прокомментировали юзеры.

На ролике Бузова танцует в топе на завязках с открытой спиной и в шортах с вырезами на бедрах.

Ранее Бузова поделилась снимками из ванны. Артистка сфотографировалась без одежды с красной розой в руках и возмутила многих пользователей сети.

Звёзды,Бритни Спирс,
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