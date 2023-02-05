Сябитова рассказала об алкоголизме родителей

Телеведущая Роза Сябитова поделилась интимными подробностями из детства. По словам звезды, ее родители страдали от алкогольной зависимости, пишет «7Дней».

Как рассказала теледива, первым за бутылку в ее семье взялся отец. Сначала мать пыталась бороться с пагубным пристрастием супруга, но потом и сама стала пить, вспоминает Сябитова.

«Отец пил, а мама выгоняла и принимала, пока не спилась сама, сделав своих детей несчастными», — заявила Роза.

Ведущая призналась, будучи ребенком, она верила, что в будущем будет придуман способ избежать алкогольной зависимости. Но до сих пор в мире не найдено средства, которое помогло бы избежать пристрастия к спиртным напиткам, резюмировала она.