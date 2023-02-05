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46 минут назад

Ведущая Роза Сябитова рассказала об алкоголизме родителей

Катерина Саломе

Телеведущая Роза Сябитова поделилась интимными подробностями из детства. По словам звезды, ее родители страдали от алкогольной зависимости, пишет «7Дней».

Сябитова рассказала об алкоголизме родителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказала теледива, первым за бутылку в ее семье взялся отец. Сначала мать пыталась бороться с пагубным пристрастием супруга, но потом и сама стала пить, вспоминает Сябитова.

Как ученые нашли лекарство от алкоголизма

«Отец пил, а мама выгоняла и принимала, пока не спилась сама, сделав своих детей несчастными», — заявила Роза.

Ведущая призналась, будучи ребенком, она верила, что в будущем будет придуман способ избежать алкогольной зависимости. Но до сих пор в мире не найдено средства, которое помогло бы избежать пристрастия к спиртным напиткам, резюмировала она.

Ранее мы писали о том, что пропавшая звезда "Сватов" ответила на обвинения в алкоголизме.

Звёзды,Роза Сябитова,
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