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2 часа назад

Появились новые подробности о состоянии попавшего в больницу Николая Дроздова

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Телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов, попавший в больницу после перелома нескольких ребер, идет на поправку. О состоянии ученого-зоолога РИА Новости сообщил друг Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев.

Появились новые подробности о состоянии Дроздова
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут, и он поедет домой. Состояние хорошее, идет на поправку», — рассказал новые подробности о состоянии телеведущего Дунаев.

Собеседник агентства уточнил, что информация о дате выписки Дроздова еще не появилась.

Ранее в январе доктор биологических наук Николай Дроздов раскрыл подробности госпитализации после перелома ребер. Телеведущий высоко оценил профессионализм врачей больницы и порадовался процессу текущего лечения. По его мнению, полученная травма могла быть спровоцирована вегетарианской диетой, которой он придерживался долгие годы.

29 января 85-летнего телеведущего и профессора МГУ Николая Дроздова госпитализировали в больницу с переломом ребер. Как рассказал его друг, художник Константин Мирошник, профессор повредил ребра при падении на улице, когда возвращался с работы в университете.

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