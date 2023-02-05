Появились новые подробности о состоянии Дроздова

Телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов, попавший в больницу после перелома нескольких ребер, идет на поправку. О состоянии ученого-зоолога РИА Новости сообщил друг Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев.

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«Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут, и он поедет домой. Состояние хорошее, идет на поправку», — рассказал новые подробности о состоянии телеведущего Дунаев.

Собеседник агентства уточнил, что информация о дате выписки Дроздова еще не появилась.

Ранее в январе доктор биологических наук Николай Дроздов раскрыл подробности госпитализации после перелома ребер. Телеведущий высоко оценил профессионализм врачей больницы и порадовался процессу текущего лечения. По его мнению, полученная травма могла быть спровоцирована вегетарианской диетой, которой он придерживался долгие годы.