Анна Шукшина рассказала о ссорах матери с мужем

Анна, дочь актрисы Марии Шукшиной в детстве наблюдала, как мать дралась со вторым мужем. Об этом Анна рассказала в программе "Секрет на миллион" на НТВ.

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По словам Анны, отношения Марии Шукшиной со вторым мужем Алексеем Касаткиным были тяжелыми, хотя у пары родился общий сын Макар. Дочь Шукшиной вспомнила, что однажды проснулась и увидела кровь на стене и битое стекло. Ни мамы, ни отчима дома не было, двери остались открытыми.

"Они натурально дрались! <...> Это потом было постоянно" — объяснила Анна.

Анна Шукшина рассказала, что мама всегда воспитывала ее жестко и, вероятно, именно это повлияло на желание Анны заняться бодибилдингом и иметь накачанное тело.