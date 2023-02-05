Эштон Кутчер вспомнил, как похвалил Гарри Стайлса за пение в караоке

Звезда «Эффекта бабочки» Эштон Кутчер вспомнил свою первую встречу с певцом и экс-солистом бойз-бэнда One Direction Гарри Стайлсом на караоке-вечеринке у друзей. Актер тогда не знал, что перед ним стоит знаменитый исполнитель. Слова Кутчера приводит Yahoo.

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«Тут встает парень и исполняет песню группы ABBA... <...> Когда он уходит со сцены, то мы с Милой (актриса Мила Кунис — жена Кутчера) подходим и говорим: «Чувак, ты первоклассный караоке-певец. Очень хорош!» — вспоминает Кутчер.

Стайлс его поблагодарил за комплимент, заявив, что «ценит такие слова». Вскоре после этого Кутчеру объяснили, что «парень из караоке» был профессиональным певцом.

«Теперь я чувствую себя таким придурком. Мы пытались доказать ему, что он хороший певец, а он профессионал... Извини, Гарри Стайлс, но ты действительно хорош в караоке», — подытожил Кутчер.