Волочкова ответила на слухи про ВИЧ и цирроз печени

Балерина Анастасия Волочкова в своем telegram-канале прокомментировала слухи о ВИЧ и циррозе печени.

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Звезда отметила, что регулярно проходит медицинские обследования и следит за своим здоровьем. В то время как недоброжелатели уже "лезут в ее кровь".

Волочкова рассказала, что-то кто опубликовал в Сети видео, в котором заявил, что у балерины диагностировали цирроз печени. По словам Анастасии, ее служба безопасности выяснила, что автор видео находится за границей. В противном случае, Волочкова бы сразу обратилась в суд.

Звезда уверена – люди, осуждающие ее, просто не могут смириться с тем, что у нее все хорошо.