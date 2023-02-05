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1 час назад

Балерина Волочкова ответила на слухи про ВИЧ и цирроз печени

Мира Маркина

Балерина Анастасия Волочкова в своем telegram-канале прокомментировала слухи о ВИЧ и циррозе печени.

Волочкова ответила на слухи про ВИЧ и цирроз печени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда отметила, что регулярно проходит медицинские обследования и следит за своим здоровьем. В то время как недоброжелатели уже "лезут в ее кровь".

Волочкова рассказала, что-то кто опубликовал в Сети видео, в котором заявил, что у балерины диагностировали цирроз печени. По словам Анастасии, ее служба безопасности выяснила, что автор видео находится за границей. В противном случае, Волочкова бы сразу обратилась в суд.

Иосиф Пригожин прокомментировал слова Анастасии Волочковой о влюбленности в нее

Звезда уверена – люди, осуждающие ее, просто не могут смириться с тем, что у нее все хорошо.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что звезда группы "Стрелки" перенесла микроинсульт на суде с Волочковой.

Звёзды,Иосиф Пригожин,Анастасия Волочкова,
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