Екатерина Климова прокомментировала слухи о пластике

В начале прошлой недели Екатерина Климова появилась на публике. Актриса посетила премьеру сериала «Раневская». Публика была удивлена тем, как женщине удается так хорошо выглядеть в свои 45 лет. Стоит отметить, что Климова всегда отличалась моложавостью, но в этот раз она превзошла саму себя. У Екатерины исчезли мимические морщины, а также подтянулся овал лица. Многие предполагают, что актриса воспользовалась услугами косметолога. Но ходят слухи, что знаменитость вложила в свою внешность миллион рублей. Так, говорят, что она прибегла за помощью не только к косметологу, но и пластическому хирургу.