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1 час назад

Екатерина Климова прокомментировала слухи о пластике

New Magazine

В начале прошлой недели Екатерина Климова появилась на публике. Актриса посетила премьеру сериала «Раневская». Публика была удивлена тем, как женщине удается так хорошо выглядеть в свои 45 лет. Стоит отметить, что Климова всегда отличалась моложавостью, но в этот раз она превзошла саму себя. У Екатерины исчезли мимические морщины, а также подтянулся овал лица. Многие предполагают, что актриса воспользовалась услугами косметолога. Но ходят слухи, что знаменитость вложила в свою внешность миллион рублей. Так, говорят, что она прибегла за помощью не только к косметологу, но и пластическому хирургу.

Екатерина Климова прокомментировала слухи о пластике
Фото: New MagazineNew Magazine

Недавно Екатерине сильно надоели сплетни о ее внешности. В эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ, она решила расставить все точки над «i».

«Вот, если вам сейчас дать миллион, поверьте, краше от этого не станешь. Как отношусь к пластике? Если женщина посчитала нужным, значит это ее личное дело. Мне кажется, это интимный вопрос вроде: с кем ты спишь, что себе отрезал, сколько у тебя денег в кошельке. Мне странно, что некоторые люди говорят об этом открыто», — ответила звезда.

Недавно Екатерина Климова отпраздновала 45-летие. Звезда отлично выглядит и не скрывает, что делает для того, чтобы оставаться в отличной форме. Женщина правильно питается и придерживается диеты ради здоровья. Кроме того, в ее жизни присутствует спорт: пилатес, гимнастика. После 4 родов она выглядит превосходно. Тем более, она никогда не экономит на кремах для лица и косметологических процедурах, которые предотвращают старение.

Звёзды,Екатерина Климова,
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