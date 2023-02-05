Почему Кейт Миддлтон пришлось раскрыть своё секретное имя в магазине

Ни для кого не секрет, что помимо титулов у представителей королевской семьи есть секретные имена, которые не должна знать публика. Однако бывают ситуации, когда всё даже самое тайное становится явным. В 2011 году принцу Уильяму и Кейт Миддлтон пришлось переехать в Уэльс, так как тогда ещё герцог Кембриджский работал пилотом поисково-спасательной службы Королевских ВВС. Поэтому неудивительно, что принцесса Уэльская часто посещала местный супермаркет Waitrose, где однажды ей и пришлось раскрыть своё тайное имя.

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В магазине спортивных товаров Кейт Миддлтон выбирала для себя гидрокостюм, а когда отправилась оплачивать покупку на кассе, поняла, что забыла кошелёк дома. Герцогиня вежливо попросила владельца магазина, который, кстати, совсем не узнал её, придержать костюм для неё, пока она сходила бы за своей сумкой. Продавец по имени Дэйв Бакленд любезно согласился, но спросил имя, на что Кейт ответила: «миссис Кембридж».

«Он смотрел прямо на неё и на самом деле заметил, что это довольно необычная фамилия. Он понятия не имел, кто она такая. Она просто улыбнулась и сказала, что вернётся», — рассказали эксперты.