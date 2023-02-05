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43 минуты назад

Кого Рианна пригласит на своё шоу спеть дуэтом в рамках Super Bowl

Mainstyle

Менее чем через две недели Рианна выступит на долгожданном шоу Super Bowl LVII. До сих пор было раскрыто довольно мало подробностей, но это, конечно, не помешало поклонникам строить догадки обо всём, начиная от её гардероба Рианны до сет-листа, ведь, возможно, она выступит с новой музыкой. Однако среди самых насущных вопросов есть и такой: каких неожиданных гостей может пригласить звезда? Конечно, пока мы не обладаем никакой официальной информацией.

Кого Рианна пригласит на своё шоу спеть дуэтом в рамках Super Bowl
Фото: MainstyleMainstyle

Вероятно, Рианна воспользуется моментом, чтобы отметить своё карибское наследие? Или пригласит музыкального магната, который подписал с ней контракт, когда она была совсем подростком? Или окунётся в неожиданную волну и выступит с кем-то, с кем она никогда раньше не работала? Делаем ставки, господа!

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Jay-Z

Выступление Jay-Z на сцене будет глубоким символизмом: рэпер был президентом и генеральным директором Def Jam, когда Рианна подписала контракт с лейблом, будучи тогда ещё неизвестным подростком, и сыграл значительную роль в формировании её карьеры. Эти двое неоднократно сотрудничали во время создания альбомов Run This Town, Talk that Talk и, конечно же, во время записи чрезвычайно успешного хита Umbrella. Невозможно представить лучшего завершения шоу Рианны, чем грандиозное финальное исполнение культовой песни с добавлением театрализованного ливня.

Регги с участием Шона Пола, Шэгги и Скипа Марли

Вот ещё один символический момент, который многие бы очень хотели увидеть. Рианна на протяжении всей своей карьеры постоянно исполняла музыку в стиле регги — например, треки Rude Boy, Man Down, Work. Что может быть лучше, чем увидеть, как наша любимая красотка с Барбадоса возглавляет флот легенд регги и реггетона в сказочной оде родным Карибам?

Бритни Спирс

Хотя мы твердо убеждены, что такая поп-икона, как Бритни Спирс заслуживает своего собственного шоу, было бы очень интересно увидеть звезду вместе с Рианной на большой сцене. Эта пара уже работала вместе: они создали заразительный ремикс на хит Рианны S&M и исполнили его на Billboard Music Awards в 2011 году. Можно представить, что появление Бритни Спирс вызовет ностальгический прилив в интернете, особенно учитывая пристальное внимание, которое уделялось певице в последние годы. Появление Спирс, которая только недавно вернула себе контроль над своей жизнью, было бы настоящим триумфом!

Эминем

Эминем и Рианна выпустили несколько совместных мегахитов (Monster, Love the Way You Lie) и даже гастролировали вместе. Это заставило поклонников поверить в то, что он выйдет на шоу певицы в перерыве.

Никого!

Конечно, Рианна может пойти по пути Леди Гаги и не взять с собой на сцену... никого. На наш взгляд, это поведение настоящей иконы. И если кто и может выступить на такой большой сцене соло, так это именно она!

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