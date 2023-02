Кого Рианна пригласит на своё шоу спеть дуэтом в рамках Super Bowl

Jay-Z

Выступление Jay-Z на сцене будет глубоким символизмом: рэпер был президентом и генеральным директором Def Jam, когда Рианна подписала контракт с лейблом, будучи тогда ещё неизвестным подростком, и сыграл значительную роль в формировании её карьеры. Эти двое неоднократно сотрудничали во время создания альбомов Run This Town, Talk that Talk и, конечно же, во время записи чрезвычайно успешного хита Umbrella. Невозможно представить лучшего завершения шоу Рианны, чем грандиозное финальное исполнение культовой песни с добавлением театрализованного ливня.

Регги с участием Шона Пола, Шэгги и Скипа Марли

Вот ещё один символический момент, который многие бы очень хотели увидеть. Рианна на протяжении всей своей карьеры постоянно исполняла музыку в стиле регги — например, треки Rude Boy, Man Down, Work. Что может быть лучше, чем увидеть, как наша любимая красотка с Барбадоса возглавляет флот легенд регги и реггетона в сказочной оде родным Карибам?

Бритни Спирс

Эминем

Эминем и Рианна выпустили несколько совместных мегахитов (Monster, Love the Way You Lie) и даже гастролировали вместе. Это заставило поклонников поверить в то, что он выйдет на шоу певицы в перерыве.