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2 часа назад

Мусор повсюду и дырявая крыша: как сейчас выглядит дом Канье Уэста

Super.ru

В жизни рэпера, дизайнера и профессионального провокатора творится полный трэш. Причем не только в переносном, но и в буквальном смысле: его дом разваливается на глазах. Но фотографиях, которые опубликовало издание Daily Mail, видно, что ранчо Канье в Лос-Анджелесе стоимостью 2,2 миллиона долларов, находится в плачевном состоянии.

Мусор повсюду и дырявая крыша: как сейчас выглядит дом Канье Уэста
Фото: Super.ruSuper.ru

Перегородки, которые Уэст установил вокруг основного и гостевого дома, местами обрушились, а белая ткань, покрывающая забор, начала изнашиваться и покрылась дырками. Крыша повреждена в нескольких местах, а на участке видны разные оставленные предметы, в том числе музыкальные инструменты — своеобразное напоминание о том, что когда-то здесь была штаб-квартира основанной Канье религиозной организации Sunday Service и детской академии Donda.

По информации Daily Mail, здание не используется с сентября 2020 года — то есть со времени расставания Канье с Ким Кардашьян. Правда, по слухам, в 2021-м Уэст недолго жил в этом доме в период непродолжительных (если вообще реальных) отношений с Ириной Шейк. Тогда он превратил ранчо в холостяцкую берлогу, в то время как его бывшая жена с четырьмя детьми продолжила жить в их 60-миллионном особняке в Калабасасе, расположенном неподалеку. Но как бы то ни было, выглядит дом сейчас примерно так же плохо, как последние новости из жизни рэпера: импульсивная женитьба на подчиненной и нападение на незнакомую женщину.

Звёзды,Ирина Шейк,Ким Кардашьян,
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