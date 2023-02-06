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2 часа назад

Раскрыта причина худобы Полины Гагариной

Lenta.ruиещё 2

Педагог по вокалу российской академии музыки имени Гнесиных Наталья Андрианова раскрыла причину худобы певицы Полины Гагариной. Об этом она рассказала в новом выпуске шоу «Звезды сошлись».

Раскрыта причина худобы Полины Гагариной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, ведущая программы Лера Кудрявцева поинтересовалась у преподавателя, не беспокоилась ли она по поводу худобы своей ученицы.

«Да она нормально вообще-то ест», — заявила Андрианова и отметила, что Гагарина против строгих диет.

Андрианова отметила, что Полине удается поддерживать себя в форме благодаря частым тренировкам.

«Это спорт. Она изнуряет себя спортом», — объяснила педагог.

Звёзды,Полина Гагарина,Лера Кудрявцева,
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