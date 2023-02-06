Хайди Клум призналась в планах родить пятого ребенка

Знаменитая модель и актриса Хайди Клум удивила поклонников. В свои почти пятьдесят он заработала имя и достаточно денег, чтобы сейчас просто наслаждаться жизнью.
Однако знаменитость призналась, что вынашивает в планах рождение пятого ребенка своему нынешнему супругу, 33-летнему Тому Каулитцу.
«Нужно только тщательно подобрать время. А то я сегодня в одном месте, завтра на другом конце мира», - рассказала артистка.
Клум уже воспитывает четверых детей от нескольких браков, а за Каулитца она вышла замуж в 2019 году.
«Я рожала четыре раза. А это много. Но моим детям сейчас от тринадцати до восемнадцати. Думаю, прошло достаточно времени, чтобы повторить этот опыт снова», - поделилась своими планами модель.
Кстати, если артистка решится на пятые роды, для ее нынешнего супруга это будет первый ребенок. Хотя говорят, они и с детьми Хайди отлично ладит.