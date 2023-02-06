Хайди Клум призналась в планах родить пятого ребенка

Знаменитая модель и актриса Хайди Клум удивила поклонников. В свои почти пятьдесят он заработала имя и достаточно денег, чтобы сейчас просто наслаждаться жизнью.

Фото: Inc-News Inc-News

Однако знаменитость призналась, что вынашивает в планах рождение пятого ребенка своему нынешнему супругу, 33-летнему Тому Каулитцу.

«Нужно только тщательно подобрать время. А то я сегодня в одном месте, завтра на другом конце мира», - рассказала артистка.

Клум уже воспитывает четверых детей от нескольких браков, а за Каулитца она вышла замуж в 2019 году.

«Я рожала четыре раза. А это много. Но моим детям сейчас от тринадцати до восемнадцати. Думаю, прошло достаточно времени, чтобы повторить этот опыт снова», - поделилась своими планами модель.