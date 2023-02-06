Народный артист России Григорий Лепс впервые рассказал о новых отношениях после развода. Этим он поделился с журналистами на красной дорожке «Золотого Граммофона» в Петербурге.

Лепс утвердительно ответил на вопрос про влюбленность. Музыкант откровенно признался, что нашел ту даму, которая скрашивает его жизнь.

На вопрос журналистов о том, какая женщина может покорить сердце столь большого артиста, он ответил, что любая. Певца насмешил вопрос о том, должна ли избранница быть ровней. Лепс подчеркнул, что «сердцу не прикажешь». По его словам, любовь сама по себе приходит и уходит.