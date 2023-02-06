4 звезды, которым удалось вырваться из бедности

Звездам завидуют миллионы людей по всему миру. Еще бы: они живут в роскошных домах, путешествуют на частных самолетах, трудятся на любимой работе и могут ни в чем себе не отказывать. Однако мало кто задумывается о том, что многим из знаменитостей в начале пути пришлось пройти через множество серьезных испытаний, чтобы добиться той жизни, которая есть у них сейчас.
Подробнее о звездах, которым судьба вставляла палки в колеса – в материале "Рамблера".
Один из самых популярных голливудских актеров рос в бедной семье. В детстве родители Лео развелись, и он остался жить с матерью. Дом Ди Каприо находился в крайне неблагополучном районе, поэтому он часто был свидетелем зверской жестокости и преступлений. Несмотря на нехватку ресурсов и средств, мать Ди Каприо часто возила его на прослушивания, видя, как сын тянется к актерской профессии.
Звезда "Секса в большом городе" провела детство с матерью, отчимом и семью другими детьми. Ее мать работала воспитательницей в детском саду, а отчим часто оставался без работы, из-за чего семья бедствовала. Праздники в семье Паркер отмечали редко, а в школу будущая актриса ходила в обносках. Семья выживала лишь за счет пособий, однако матери Сары удавалось возить детей на бесплатные спектакли, чтобы прививать им любовь к культуре.
По словам знаменитой писательницы, ее подростковые годы были "страшным временем". В 15 лет Роулинг пришлось столкнуться с серьезной болезнью матери. Спустя время Джоан вышла замуж и родила ребенка, но муж ушел от нее, и ее единственным доходом были государственные выплаты. По прошествии многих лет уже известная на весь мир Роулинг признавалась, что не написала бы книгу о Гарри Поттере, "если бы не была настолько бедна".
Двухкратный номинант на "Оскар" был трудным подростком и рос в бедной семье. Он был самым младшим из девяти детей и делил комнату с пятью братьями. Уолберг жил в среде с высокой преступностью, и такая жизнь стала для него обыденностью. Более того, из-за влияния плохой компании Марк угодил на два года в тюрьму. За решеткой Уолберг переосмыслил свою жизнь и решил попробовать свои силы в кино.