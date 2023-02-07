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17 минут назад

Бритни Спирс показала лицо без макияжа на откровенном фото

Lenta.ruиещё 2

Американская певица Бритни Спирс показала естественную внешность на откровенном фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бритни Спирс показала лицо без макияжа на откровенном фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

41-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует топлес, лежа на кровати. На ней надеты плавки зеленого цвета, оформленные анималистичным принтом. Ее образ дополняет кулон овальной формы. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы собраны в хвост.

«Привет! Это просто я... Это один из моих кадров, сделанных в Лондоне! (...) Без прически и макияжа», — подписала поп-исполнительница пост, который набрал 71,8 тысячи лайков.

Lenta.ru

В январе Бритни Спирс сделала татуировку на камеру и оценила ее фразой «это отстой». На размещенном в соцсетях видео артистка запечатлена в желтом топе с рукавами-фонариками и белых шортах. В кадре к ней подходит мастер со специальной машинкой и наносит рисунок на ее правую руку.

Звёзды,Обнаженные модели,Бритни Спирс,
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