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1 час назад

Ольга Орлова готовится к родам: «Вес остановился»

WomanHit.ru

Ольга Орлова уже ушла в декрет и в феврале должна родить дочь. Похоже, это произойдет совсем скоро. В своей соцсети певица призналась, что уже наблюдает первые признаки грядущих родов.

Ольга Орлова готовится к родам: «Вес остановился»
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«Вес остановился. Ем, но перестала набирать. Остановилась на 16+ Говорят, это начинает происходить перед готовностью к родам», — рассказала Орлова.

«Уже тяжеловато. Спина отваливается, достал ринит и отеки, но держимся, еще чуть-чуть», — заключила звезда.

Ранее Орлова показала интерьер детской комнаты — судя по всему, у Ольги уже все готово к встрече с малышкой.

Напомним, что у Орловой уже есть взрослый сын от предыдущего брака. На беременность в зрелом возрасте она решилась, так как наконец встретила достойного спутника жизни. Им стал предприниматель по имени Валерий

Звёзды,Ольга Орлова,
18+
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