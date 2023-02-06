Ольга Орлова готовится к родам: «Вес остановился»

Ольга Орлова уже ушла в декрет и в феврале должна родить дочь. Похоже, это произойдет совсем скоро. В своей соцсети певица призналась, что уже наблюдает первые признаки грядущих родов.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

«Вес остановился. Ем, но перестала набирать. Остановилась на 16+ Говорят, это начинает происходить перед готовностью к родам», — рассказала Орлова.

«Уже тяжеловато. Спина отваливается, достал ринит и отеки, но держимся, еще чуть-чуть», — заключила звезда.

Ранее Орлова показала интерьер детской комнаты — судя по всему, у Ольги уже все готово к встрече с малышкой.