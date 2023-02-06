Карди Би почтила память Пако Рабана на премии "Грэмми"

30-летней Карди Би выпала честь вручить награду Кендрику Ламару, альбом которого под названием «Mr. Morale & The Big Steppers» был признан лучшим. Певица поднялась на сцену Crypto.com-арена в Лос-Анджелесе в платье-кольчуге Paco Rabanne SS'21 и капоре из осенне-зимней коллекции 2020 года.

О том, что не стало Пако Рабана, представители Дома Paco Rabanne объявили 3 февраля. Сообщалось, что модельер скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции, однако причина смерти не называлась. Он не дожил до своего дня рождения всего две недели — 18 февраля ему исполнилось бы 89 лет.