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1 час назад

Карди Би почтила память Пако Рабана на премии "Грэмми"

Газета.Ru

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би почтила память покойного модельера Пако Рабана, надев платье его бренда на премию «Грэмми». Об этом сообщает Page Six.

Карди Би почтила память Пако Рабана на премии "Грэмми"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

30-летней Карди Би выпала честь вручить награду Кендрику Ламару, альбом которого под названием «Mr. Morale & The Big Steppers» был признан лучшим. Певица поднялась на сцену Crypto.com-арена в Лос-Анджелесе в платье-кольчуге Paco Rabanne SS'21 и капоре из осенне-зимней коллекции 2020 года.

О том, что не стало Пако Рабана, представители Дома Paco Rabanne объявили 3 февраля. Сообщалось, что модельер скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции, однако причина смерти не называлась. Он не дожил до своего дня рождения всего две недели — 18 февраля ему исполнилось бы 89 лет.

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