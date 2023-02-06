Гвинет Пэлтроу показала платье для свиданий с Брэдом Питтом

Американская актриса Гвинет Пэлтроу раскрыла детали своего гардероба. Соответствующий ролик появился на ее YouTube-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По ее словам, в нем хранятся наряды, которые она носила в 1990-х годах. «Добро пожаловать в мое хранилище, где лежит вся моя архивная одежда», — заявила она, демонстрируя полки с обувью и деревянные вешалки с одеждой.

Затем знаменитость показала белое платье на пуговицах. «Это платье Calvin Klein. Я надевала его, когда встречалась с Брэдом Питтом», — поделилась она своими воспоминаниями. Также Пэлтроу отметила, что данную вещь она надела для премьеры фильма «Чужие похороны» в 1996 году.