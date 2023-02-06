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1 час назад

Владимир Пресняков заявил о желании стать отцом в четвертый раз

Мира Маркина

В интервью «Пятому каналу» российский музыкант Владимир Пресняков-младший рассказал о самой главной мечте.

Пресняков рассказал о неожиданном заветном желании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артист признался, что главное в его жизни – это семья. Он любит проводить с ней время, завтракать в окружении близких. Теперь Владимир мечтает завести дочь.

«Вообще очень люблю детей, безумно. Потому что на них смотришь — это такой витамин В, такое солнышко, такой адреналин!» — объяснил свою мысль Пресняков.

Дочь Славы рассказала о поле будущего ребенка

Владимир уже является многодетным отцом. В отношениях с Кристиной Орбакайте родился его первенец, Никита. Артемий и Иван появились на свет в браке с Натальей Подольской.

Ранее «Рамблер» писал о реабилитации Ольги Орловой после замершей беременности.

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